中證監：新股註冊制不意味放鬆審核要求

須符板塊定位產業政策

對於註冊制是否等於不用審核，易會滿認為，股票公開發行涉及公眾利益，全球主要市場都有審核工作，只是側重點不同，因此註冊制絕不意味放鬆審核要求。他又指出，中國股市有1.8億散戶，是最大的資本市場，所以實際上決定了僅僅靠形式上的充分信息披露便可上市是不夠的，仍需要在審核中對信息披露質量嚴格把關；同時還要考慮板塊定位問題、是否符合產業政策等。

易會滿也表示，最近IPO檢查出現高比例撤回的現象，據初步掌握情况，並非企業問題有多大，亦不是因造假帳撤回，其中一個重要原因是不少保薦機構質量不高，可見不少中介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的能力。他強調，中證監對「帶病闖關」的上市申請將嚴肅處理，決不允許「一撤了之」，總括是要強化中介把關責任，提升履職盡責能力。

但推動註冊制是否等於可解決IPO「堰塞湖」現象，易會滿認為目前的IPO排隊是多重因素造成，與歷史上的「堰塞湖」，即IPO停停開開有所區別。他又指出，註冊制改革試行後，審核周期已經大幅縮短，中證監將繼續加強監管，運用市場化方式，創造符合市場預期的IPO常態化。

解決中概股問題 需中美加強合作

另外，易會滿表示，中國將堅持資本市場對外開放，但同時要注重開放與風險的關係，目前要注意兩個情况：一是防範熱錢大進大出，要嚴格管控；其次是要妥善處置中概股問題。

易會滿透露，中證監一直尋求與美方相關監管機構加強合作，多次提出解決方案，但始終未得到全面積極回應，但堅信合作是共贏的選擇，要想解決問題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。