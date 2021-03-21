捲華國安爭議 馬斯克：保機密誘因大 「如涉間諜活動 Tesla會被關閉」

明報記者 蔡穎霖

馬斯克在發言時提到，「如果一家商業公司捲入間諜活動，對這家公司的影響將會極為糟糕」，又澄清Tesla「有非常強烈的動機對任何信息保密；如果Tesla利用汽車在中國或其他任何地方進行間諜活動，公司將被關閉」。

傳Tesla被禁駛入軍區

恐收集數據送往美國

馬斯克在公開場合發表上述言論，事緣Tesla的車載鏡頭日前引發私隱爭議。《華爾街日報》報道指，中國對Tesla電動車經過安全審查後，發現車上的感應器可以記錄周邊地點的影像，更可以收集司機個人資料及手機聯絡人名單，擔心資料有機會被送往美國，而馬斯克上周亦於Twitter直接承認Tesla有利用車內攝像鏡頭監控車主駕駛行為。

彭博引述知情人士稱，中國軍方恐Tesla的車載鏡頭將會收集敏感數據，因此已禁止Tesla駛入軍事禁區、軍隊及家屬大院，同時建議將汽車停泊在軍事設施外。

受消息影響，Tesla股價於上周四重挫6.9%之後，於上周五（19日）早段延續跌勢，挫1%，但其後倒升，收市微升0.26%至654.87美元，然而累計全周仍跌5.6%。

股價周五開市續跌

倒升未扭全周跌幅

除了回應攝像頭監控事件，馬斯克於同一場合亦認為，人工智能（AI）、自動駕駛、高速隧道及太空探索等技術有能力顛覆未來，其中人工智能已經應用於合成RNA（核糖核酸）和DNA，並用於研發疫苗，他相信自動駕駛汽車亦很快會出現，大大地改變交通面貌。

馬斯克亦堅持，人工智能需要受到監管。他認為，應對人工智能的創新是人類面臨最重要的挑戰，因為歷史上從來沒有出現過比人類更聰明的物種，尤其是只要影響到人類安全，例如飛行安全、食品和藥品上市，都需要監管，所以對於人工智能的監管是很合理。