何文田瀚名 浩瀚市景 名校為鄰

明報記者 李舒盈

攝影 黃志東

瀚名已屆現樓，項目提供72個標準分層單位及1個頂層連平台及天台特色戶，實用面積介乎298至1990方呎，戶型涵蓋1房至4房。當中1房數目佔全盤約82％，共60伙，實用面積由298至409方呎不等。另外，位於15至20樓的戶型全為3房套間隔，實用面積一律1132方呎，共12伙，佔單位總數約17％。此外，頂層特色戶為4房4套間隔，實用1990方呎，連1320方呎天台及253方呎平台。

1房佔逾八成 實用298至409呎

發展商早前開放一對示範單位，一個連裝修家俬，一個為交樓標準無經改動。以15樓B室為藍本設計、連裝修家俬的示範單位，實用面積1132方呎，為3房1套連儲物室及洗手間。大廳開則方正，外連長形露台。客廳放置一張L形灰色梳化後，仍有充足活動空間。梳化後方為用餐區，擺放一張黑色型格長形餐桌，以及在後方掛上兩幅畫作，設計充滿現代感。

該單位廚房為梗廚設計，採簡約風格，用上木色廚櫃配搭天然石工作枱面，同時配備西門子焗爐、雪櫃及酒櫃等，方便戶主下廚之餘，亦有充足收納空間。

兩間客房連主人房享同一座向，房間均設落地玻璃大窗，採光度十足之餘，更能讓住戶欣賞獅子山一帶開揚景色。主人房擺放一張雙人牀後仍可三邊上落牀，當中附設的凹位讓住戶可以按照需要設計為衣帽間或化妝間。主人房浴室同樣以灰色為主調，呼應整體設計風格，並採用灰色石材配搭木紋的櫃作收納之用。

部分單位眺望獅子山開揚景

另外，位於同層的A室，屬相同面積和開則的交樓標準示範單位。大廳為長形設計，空間寬敞，方便戶主擺放大型家具，並採用大型落地玻璃，可增加光線及空間感。主人套房內附設木紋衣櫃，供戶主收納衣物。

項目設有面積約1500方呎住客會所及約5000方呎的公共空間，提供健身室及共享空間等設施。當中位於18樓的兩伙3房戶，已於本月起接受招標申請，每伙指引價為3888萬元，實呎34,346元。發展商為買家提供不同付款方法，而其中1房單位，將會以價單形式發售。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

[睇樓手冊]