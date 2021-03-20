投資者80萬購地皇84呎蝕讓舖

資料顯示，地皇廣場的二手買賣並不活躍，過去一年共錄兩宗成交，對上一宗交易為1樓單號商舖，去年5月以60萬元成交，原業主2014年323萬元購入，持貨7年貶值81%。

旺角太平道舖傳9600萬易手

另外，市場消息指，旺角太平道4號地下A及B舖，面積合共3800方呎，連同22個車位，傳最新以約9600萬元易手，呎價2.53萬元。據悉，商舖每月租金收入約32.8萬元，車位每月租金收入近3萬元，即每月租金收入共35.8萬元，以成交價計，買家可享租金回報4.5厘。原業主1966年3月以約149萬元購入物業，帳面大賺9451萬元，物業升值逾63倍。

酒吧傳4000萬

放售南灣御園舖

有市場消息亦指，香港仔南灣御園地下1及2號地舖，面積2592方呎，由太平洋酒吧（Bar Pacific）（8432）或有關人士去年8月以3300萬元購入，呎價1.27萬元，市傳現以約4000萬元、呎價1.54萬元放售，即較去年購入價高700萬元或21%。