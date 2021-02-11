長實啟德地險勝對手 102.8億中標價僅高次標5%

首度插旗啟德

翻查資料，是次長實以貼近市場估值上限中標，當時市場估值介乎84億至106億元，每方呎樓面地價1.3萬至1.64萬元。

若與同望維港景的毗鄰第4A區2號地，即由九倉（0004）及中海外（0688）等2019年11月以159.529億元、每方呎樓面地價13,238元的中標價高近兩成。

較毗鄰地皮中標價高近兩成

資料顯示，啟德第4E區2號地皮面積11.78萬方呎，可建樓面64.81萬方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，地皮位處跑道前排，享維港海景。

另賣地章程顯示，中標財團需負責修建西南面一段海濱長廊，並於地盤及長廊間預留4.5米闊行人通道，項目商舖部分不可拆售。

地皮上月截標時共收5份標書，除長實外，其他入標的發展商包括獨資的新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173），另有會德豐伙希慎（0014）入標。