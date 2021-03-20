名日‧九肚山實呎2.8萬創分層戶新高

【明報專訊】雖然昨日整體新盤交投未算熾熱，但不乏高價成交。去年底開售至今累沽約120伙、長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，連沽2伙頂層特色戶，其中2座25樓C室，實用1228方呎連743方呎天台，成交價3465.1萬元、實呎28,217元，成交價、呎價均創項目分層新高紀錄，單位屬4房雙套間隔，內置樓梯直達天台，可享沙田馬場、城門河景觀。
名日•九肚山另一成交單位為2座25樓B室，實用1053方呎連570方呎天台，成交價2759.9萬元、實呎2.62萬元。成交紀錄冊顯示，買家成交期均為630日，但若於180日完成交易可獲3.5%現金回贈。
連沽兩伙頂層特色戶
事實上，新界一手餘貨續錄成交，億京大埔白石角海日灣，透過招標和發價單連售3伙、單日吸金近5900萬元；其中以招標售出的2伙，同屬COURT D第2座的3房連多用途房戶，為7樓、11樓B室，實用同屬1362方呎，成交價2141.5萬和2675.5萬元、實呎1.57萬和1.96萬元。
海日灣連沽3伙吸近5900萬
另九倉（0004）持有、會德豐銷售的港島山頂道77/79 PEAK ROAD累售5幢洋房，買家身分陸續曝光。土地註冊處資料顯示，其中實用6061方呎的77F號屋，上月以約5.58億元售出，實呎9.2萬元，登記買家為余倩華（YU MICHELLE SARAH），與一名女牙醫的中英文姓名相同，有機會為同一人。