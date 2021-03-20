名日‧九肚山實呎2.8萬創分層戶新高

名日•九肚山另一成交單位為2座25樓B室，實用1053方呎連570方呎天台，成交價2759.9萬元、實呎2.62萬元。成交紀錄冊顯示，買家成交期均為630日，但若於180日完成交易可獲3.5%現金回贈。

連沽兩伙頂層特色戶

事實上，新界一手餘貨續錄成交，億京大埔白石角海日灣，透過招標和發價單連售3伙、單日吸金近5900萬元；其中以招標售出的2伙，同屬COURT D第2座的3房連多用途房戶，為7樓、11樓B室，實用同屬1362方呎，成交價2141.5萬和2675.5萬元、實呎1.57萬和1.96萬元。

海日灣連沽3伙吸近5900萬

另九倉（0004）持有、會德豐銷售的港島山頂道77/79 PEAK ROAD累售5幢洋房，買家身分陸續曝光。土地註冊處資料顯示，其中實用6061方呎的77F號屋，上月以約5.58億元售出，實呎9.2萬元，登記買家為余倩華（YU MICHELLE SARAH），與一名女牙醫的中英文姓名相同，有機會為同一人。