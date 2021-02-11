遠洋旺角千望加入新盤戰 170呎起

涉83伙最快下季推

「千望」屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書。遠洋表示，千望提供83伙，涵蓋開放式、1房和1房連書房戶型，實用面積約170至320方呎。遠洋表示，「千」字意指香港是匯聚多種文化、語言、藝術潮流之地；「望」字則指充滿希望。

遠洋在港另一新盤，位處大嶼山長沙的「Mt. La Vie」，早前已獲批入伙紙及預售樓花同意書，並已上載樓書及公布項目中文名稱為「南嶼嵩林」，樓花期長約6個月，提供6幢實用面積3730至8016方呎的洋房。

市場料與ONE SOHO同期推

可留意的是，旺角次季有機會爆發另一輪新盤戰。除千望外，信置（0083）與莊士機構（0367）、市建局合作的新填地街ONE SOHO，預計短期可獲批預售；ONE SOHO單位總數322伙，戶型由開放式至2房、實用面積約260餘至近400方呎、主打1房戶。

至於近期焦點新盤，會德豐、信置和嘉華（0173）合作的西南九龍長沙灣維港滙I，下周一新推出招標的33伙，包括首度登場的第1座頂層實用面積2189方呎「天池屋」複式大戶，會德豐地產常務董事黃光耀表示，該特色大戶成交價，有機會高逾1億元，呎價、成交價均有望創項目新高。

維港滙天池屋成交價料逾億

維港滙I至今累售約245伙，佔可售單位逾七成，套現約30億元，平均每伙成交價1200萬元、平均實呎26,392元，七成買家為用家、三成為投資客。

新盤銷售方面，除維港滙I下周一開展第三輪銷售、推售126伙外（33伙招標），恒地（0012）元朗尚悅‧天城、長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD、信置何文田St. George's Mansions，今日至下周一均會推出單位招標。