元朗本月二手成交量 勢破10年高 逼200宗超上月全月 呈價量齊升

明報記者 林尚民

樓價相對落後於大市的新界西，本月區內二手價量齊升。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄近200宗二手成交，超越上月全月的186宗，當中不乏高價成交，如元朗尚豪庭3座高層D室，實用面積512方呎，2房間隔，以748萬元沽出，實呎14,609元，創屋苑2房新高。買家為用家，原業主2014年6月以450萬元買入單位，帳面獲利298萬元或66%。

海堤灣畔3房1150萬 追平屋苑最高紀錄

此外，同位於新界西的東涌，本月至今已錄約80宗二手成交，其中區內海堤灣畔2座高層B室，實用854方呎，3房套房連儲物房間隔，以1150萬元易手，實呎13,466元，成交價追平2018年6月所創下的屋苑標準分層戶最高紀錄。原業主2010年3月450萬元購入單位，帳面獲利700萬元或1.6倍。

另方面，新界大型上車屋苑沙田第一城，本月暫錄約28宗成交，與上月全月29宗成交相若，其中43座中層D室，實用面積304方呎，2房間隔，以546萬元易手，實呎17,961元。原業主2009年171萬元購入單位，帳面獲利375萬元或逾2倍。

在會德豐、信置（0083）西南九龍長沙灣維港滙I帶動下，西九四小龍二手交投活躍，中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍本月至今暫錄約25宗成交，追平上月全月交投量，其中宇晴軒3座中層A室，實用441方呎，2房間隔，以835萬元沽出，實呎18,934元。原業主2011年9月以402萬元買入，帳面獲利433萬元或逾1倍。

另外，紅磡半島豪庭2座高層J室，實用1074方呎，3房套房連加工人套房間隔，望維港海景，則獲同區換樓客以2628萬元承接，創屋苑單一分層戶新高，實呎24,469元，呎價亦創屋苑分層標準單位新高。原業主2014年2月以1800萬元買入單位，帳面獲利828萬元或46%。

半島豪庭3房2628萬 實呎2.45萬雙破頂

不過，有個別新界洋房錄得大幅蝕讓個案。市場消息指，上水歌賦嶺楊柳徑雙號屋，實用1904方呎，3房間隔，以約2200萬元易手，實呎11,555元。原業主2012年約2950萬元一手購入，現帳面蝕約750萬元或25%離場。