儲局停SLR放寬措施 債息再升穿1.7厘

周四跌市 或因參議員倡股票印花稅

受SLR未獲續期影響，美國10年期國債孳息率昨再升穿1.7厘，金融股早段下滑，道指跌逾200點。納指經周四大跌3%後，昨早段輕微回升。昨天是美股每季一次的「四巫日」，包括期權等金融衍生工具結算，通常是市况較波動的一天。

部分分析認為，美股在周四的跌市，也可能與民主黨人建議引入「美版印花稅」有關。夏威夷州民主黨參議員沙茨（Brian Schatz）已向參院提出《華爾街稅收法案》（Wall Street Tax Act），尋求向投資者的每宗股票、債券和衍生品的沽售交易，徵收0.1%的交易稅，目的是抑制高風險的高頻交易，緩和經濟不平等，並在未來10年產生7520億美元的新聯邦收入。不過首次公開募股（IPO）及短期債券交易可被豁免。

沙茨稱，在疫情期間，華爾街利用高風險交易獲利，但這些交易沒有為美國經濟增加實際價值，反而加速了金融體系與實體經濟之間的脫節，令貧富懸殊加劇。由於多數股票掌握在最富有的美國人手裏，隨着股市飆升，他們財富大增。自疫情爆發以來，美國頂尖的660名億萬富翁的財富增加超過1萬億美元，惟工人卻大量失業。

他呼籲要遏制危險的金融交易，減少市場動盪，鼓勵真正有助於經濟增長的投資。民主黨在2019年首次提出類似法案，當時參院由共和黨控制，法案未受重視。

（綜合報道）

[國際金融]