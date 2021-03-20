美媒：內地國安要員禁用Tesla 車內傳感器記錄行蹤影像 股價開市續跌

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國政府憂慮特斯拉的電動車，可透過傳感器記錄駕駛者周圍的影像，為國家安全帶來隱患，正限制軍隊、從事敏感行業的國企及重要機構人員使用特斯拉電動車。

消息稱，新的限制措施，是中國政府對特斯拉電動車進行安全審查後決定。《華爾街日報》稱，中國官員發現特斯拉電動車的傳感器，可記錄駕駛者所處的環境影像，恐特斯拉可從車子獲得大量數據，包括駕駛者的個人信息、駕駛者何時駕車去了哪裏，以及與電動車同步的駕駛者手機聯絡人列表。知情人士稱，政府擔心一些數據可能會被送到美國。

傳家人也禁用 憂持續被拍攝

消息稱，中國政府已通知一些機構，要求它們的人員停止駕駛特斯拉電動車上班。部分消息人士更稱，從事敏感行業的國企人員，其家庭成員也不能駕駛特斯拉回家，恐特斯拉的電動車可一直使用記錄模式，利用鏡頭及其他傳感器拍影像及記錄各種細節。

事實上，特斯拉電動車所配備的監控設備，近期引起一些私隱爭議。事緣馬斯克上周在Twitter表示，特斯拉已將其「全自動駕駛」（FSD）軟件的beta試用版分配給更多車主，約2000名特斯拉車主正試用相關服務，但由於一些車主對路面情况未給予足夠的關注，部分特斯拉車主已被收回試用版的使用權限。

馬斯克承認可監察駕駛行為

有Twitter用戶指出，特斯拉電動車內向着駕駛者的鏡頭，能監察駕駛者的目光，例如它可監察駕駛者是否花很多時間看手機或筆記本電腦，作為測試版的駕駛者，缺乏專注的態度絕對危險。對於該用戶的意見，馬斯克直接回答：「對（Yes）。」這回應被視為特斯拉首次公開承認，使用車內鏡頭監察駕駛者。

針對近日網上出現關於「特斯拉通過車內鏡頭監控車主」的爭議，特斯拉中國表示，特斯拉用戶使用的車輛，不存在通過車內鏡頭侵犯用戶個人私隱的行為，所有中國市場的特斯拉用戶車輛，均未開啟車內鏡頭，且不涉及FSD軟件的測試。特斯拉中國重申，特斯拉的私隱保護政策，遵守中國的法律法規。

特斯拉中國：內地車未開啟鏡頭

特斯拉的輔助駕駛功能，在美國也引起關注。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正調查密歇根州的一宗特斯拉電動車與警車相撞事故，事發時這輛特斯拉電動車的高級輔助駕駛功能處於啟用狀態。這是特斯拉連串事故中的最新一宗，這些事故已令監管機構加強對特斯拉及其輔助駕駛功能審查。NHTSA表示，最近數周至少新增3宗涉及特斯拉的交通事故調查，目前仍在調查的特斯拉交通事故合計有23宗。

此外，英航繼賣畫自救後，現考慮出售倫敦總部。彭博社引述英航的內部郵件表示，英航已聘請房地產公司評估出售倫敦總部的建築物是否會帶來好處。該內部郵件稱，英航正研究將遙距辦公，與辦公室工作融合在一起的方法，並為此徵詢員工意見。

（綜合報道）

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