沽空機構：永升生活利潤率異常高

第三方合約盈利能力低 收入倍數升

永升生活服務近期剛獲高盛納入確信買入名單，又獲大和首予「買入」評級，不過永升股價近月走弱，自1月19日見過24.5元高位後，至本周五收市價18.42元，回落近25%。GMT報告指永升2017至2020財年收入增長4倍，當中主要來自第三方新增合約管理面積，但通常這些項目盈利能力均較母企旭輝（0884）所得的低，同行亦有類近情况。不過永升整體營運利潤率卻持續提升，在上述期間達400基點，非常關注事情或非如眼見般簡單。

GMT目標價5.8元 昨收報18.42元

同時，GMT認為永升若在2019年無向第三方收購青島雅園物管理，當年度盈利預測會落空。報告指出，項目在併購前淨利潤率僅為健康水平的16%，但其後隨即變為非比尋常的38%水平。GMT又指，預期來自關聯實體的總收入在2020財年將增長超過一倍，扭轉其貢獻下降的趨勢，以及佔比達2020年盈利的50%以上。GMT又指，永升市盈率是行內最高水平，2020年為63倍，但以按永升的低質收益（low quality of its earnings），認為實際市盈率應是20倍水平，才與規模相當的同行相符，故建議投資者沽售或沽空該股，目標價為5.8元。