招行全年純利升4.8% 整體不良貸款率降

信貸減值649億 升逾6%

去年人民銀行為應付疫情，調降市場貸款利率，招行淨息差按年降0.1百分點，至2.49%，不過去年受惠生息資產擴張，帶動淨利息收入為1850.31億元，按年升6.9%。淨手續費及佣金收入為794.86億元，按年升11.18%。招行預期，今年淨利息收益率仍將受壓。疫情影響仍在延續，經濟復蘇根基尚不牢固，去年貸款利率下調，今年不少現有貸款將集中重新定價，資產定價提升難度較大。另貨幣政策回歸常態化，資金成本企穩回升，加之存款競爭日趨激烈，成本整體仍面臨上行壓力。

去年招行信貸減值損失為648.71億元，按年增6.23%，不過單計貸款減值則按年跌13.52%，至468.82億元。截至去年底，招行不良貸款率1.07%，按年降0.09個百分點，業務佔比較重的零售貸款，不良貸款率按年上升0.08個百分點。

招行表示，去年零售貸款業務受疫情衝擊明顯，除小微貸款外，其他零售品種貸款不良率均上升。目前全世經濟仍然複雜嚴峻，疫情變化和外部環境存在不確定性，國內經濟恢復基礎尚不牢固，疫情衝擊導致的各類衍生風險依然存在，質量管控仍將面臨挑戰。該行將加強重點行業排查，高效處置不良資產，保持資產質量相對穩定。