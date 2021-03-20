爆疫第四波 電子錢包交易按季急升

信用卡交易按年跌 按季增幅擴大

期內，各類信用卡交易額按年比較均錄得跌幅，按季表現較為樂觀。信用卡交易量達2.22億宗，按年升3.6%，按季亦升6.4%。信用卡交易總額按年跌11.7%至1693.6億元。當中，零售銷售雖按年跌11.1%至1594億元，但按季升14.4%，升幅較上季大增11.1個百分點。現金貸款按年跌21.5%至99.95億元，按季升3.6%。

除信用卡，扣帳卡亦有升幅，去季扣帳卡交易總額為782.52億元，按年跌7.6%，按季則升7%。

電子錢包交易 按年按季皆升

疫情帶動電商和網店的交易，去季電子錢包總交易額按年升14.9%至607.22億元。當中消費支付額按年升12.6%至507.16億元，按季升9.2%，升幅較第三季增加8.8個百分點。消費支付當中，又以網上消費增幅較大，按年大增23.3%至266.84億元，銷售點的消費金額亦按年升2.7%。

截至去年底，市面流通的信用卡總數為1936.9萬張，按年減1.7%；使用中的儲值支付工具帳戶總數為6391.1萬個，按年增1.2%。