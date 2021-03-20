煤氣續20送1紅股 未擬加費 港售氣量連跌兩年 末期息持平

明報記者 陳子凌

煤氣昨日績前收報12元，升1.18%。去年主營業務稅後溢利72.56億元，按年增3%；扣除物業重估的稅後溢利則按年跌4%至64.84億元。營業額409.27億元，按年微升0.74%。

疫下家居用氣佔比升至六成

香港業務方面，陳永堅指，工商業煤氣銷售有明顯下降，但住宅方面因家居煮食及熱水用量增加而有所上升，而集團的煤氣用量，六成為民用，四成是工商，因此去年本港整體煤氣銷售量只跌2.7%至279.47億兆焦耳；同時，因疫情影響新居入伙量，本港煤氣客戶數目去年只微增0.5%至194.38萬戶；市民消費意欲疲弱，爐具銷量亦按年下降12.7%，銷售額則降8.3%。

何時恢復10送1紅股 「年年會考慮」

煤氣於2019年8月承諾兩年內凍結煤氣費，對於凍結期今年8月屆滿，黃維義表示疫情未消退，失業率亦高企，經濟恢復需要時間，所以現階段無考慮在今年調整煤氣費。他又透露，今年首季限聚令有所放寬，本港煤氣銷售有所上升，如以目前情况預計，全年煤氣銷售可望持平，如疫情逐步紓緩更可重拾增長。

煤氣已連續兩年20送1紅股，至於何時可回復過去10送1紅股安排，陳永堅表示「每年都會考慮」，但要視乎集團發展、現金需求、經濟情况、用氣量等，有能力就會做。

陳永堅退休 近七旬黃維義接替

另外，煤氣同日宣布表示，現年70歲的陳永堅將退休，自2022年股東周年大會結束起生效，其職位由黃維義接任。陳永堅說，其實退休「已想了多年」，過去10年亦一直謀劃有利於公司發展的人事安排，認為「長江後浪推前浪，每個機構都會有」，何况與接任的黃維義已合作20多年，大家都對公司運作熟悉，所以為了順利交接，才決定提早宣布退休。雖然只比陳永堅小一歲，但黃維義則表明未退休，又說已經得到「家中董事長（即太太）」同意，除非身體不好，否則都會繼續在集團效力。