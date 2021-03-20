李寧攻電商「抗疫」 去年保持盈利增長

今年收入增長目標25% 淨利潤率看升

集團去年電商渠道佔總收入28%，佔比按年升5.5個百分點，並超越直接經營銷售的22.6%佔比。截至去年12月底，李寧在中國共有5912個銷售點，按年淨減少537個，當中零售業務及批發業務分別減少143個及394個銷售點。

集團聯席行政總裁高坂武史指出，去年品牌加大資源拓展線上業務，不過線上線下渠道並非互相矛盾，未來將加強線下部署，包括增加營業面積，減少低效虧損店鋪，以及拓展更多高質量、高效益店舖，冀可盈利單店數量大幅提升。

去年集團多賺約13.3%至16.98億元（人民幣‧下同），淨利潤率為11.7％，期內收入升4.2%至144.57億元，其中電子商務渠道收入增長29.9%。集團派末期股息20.46分，按年增32%。

被問到疫情會否帶來收購海外品牌機會，集團執行主席兼聯席行政總裁李寧強調，李寧重心是「單品牌、多品類」，希望發展為國際一流的時尚運動品牌，會在細分市場發掘更多發展空間，加大競爭力。集團昨收市報47.45港元，跌2.4%。