美債息升上1.7厘 港股挫414點

港股通昨淨流出逾32億

10年期美國債息昨晚重返1.7厘，美股早段再挫，其後跌幅收窄，截至晚上11時半，恒指夜期28,993點，高水2點。昨日國指收報11,283點，跌186點或1.63%；科指收報8551點，跌125點或1.44%。美匯指數昨日再升至92點，加上歐洲重啟新一輪防疫封鎖措施，紐約期油跌穿60美元一桶，北水急沽17.48億元中海油（0883），其股價跌4.68%。港股通昨日淨流出32.57億元，微盟（2013）被淨沽3.65億元，股價跌5.73%。

科技股尾市跌幅收窄，美團（3690）和騰訊（0700）分別跌1.3%及1.95%；小米（1810）再傳下月電動車立項，公司表示不予置評，昨日逆市上升0.19%。

分析：恒指料續徘徊29000點

富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，10年期美債息近日再創1.7厘的高位，不過科指未有跌穿上周二（9日）的7700點低位，似乎已找到支持，後市科技股未必可以快速反彈，但再穿底的機會不大。昨日銀行股未如美股同業上升，債息對股市關連似乎有所減少。他預期恒指會繼續徘徊在29,000點附近，反而科指可以槓桿ETF博反彈。