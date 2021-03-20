彭博：滴滴出行擬今年港上市

報道指出，隨着中國疫情受控，其與Uber類似的約租車業務反彈，因此認為是時候上市。去年滴滴總裁柳青曾經表示，集團核心網約車業務已小幅盈利。滴滴是軟銀集團投資組合的最大一筆，今年初軟銀集團旗下願景基金已出售部分Uber股權。

內媒報道，滴滴可能在今年第二季秘密交表，第三季完成上市，但上市地點仍有可能是美國。彭博指出，該公司尚未就上市地點作出最終決定。如果選擇香港，按當地巨型IPO普遍的15%發行規模測算，滴滴出行或籌資約90億美元，這將是2021年全球最大的科技股上市交易之一。滴滴則回覆彭博指，不對市場猜測置評，也沒有明確的IPO計劃或時間表。

百融雲創首日孖展額超購近60倍

近日接連有科技巨企來港上市，例如百度（9888）將在下周二（23日）掛牌，而踏入招股第二天的嗶哩嗶哩（9626）（又稱B站），昨日券商的孖展額，相當於公開發售超購39倍。但昨首日招股的百融雲創（6608）更為搶眼，首日孖展額已超購近60倍。

另據路透旗下IFR引述消息指出，內地醫療服務生態平台思派集團正考慮下半年來港上市，集資約10億美元。思派成立於2014年，為中國臨牀腫瘤和重疾領域專業醫學和醫療綜合服務平台，其股東包括騰訊（0700）。

明報記者