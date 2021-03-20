李嘉誠父子變相增持 多家大行看好長實

花旗發表報告指，長實提出在完成收購交易後，以每股51元回購3.33億股股份，抵消發行新股帶來的攤薄效應。公司同時承諾在2021及2022年度，派息不少於2020年水平，認為派息承諾是一個正面消息，因此將長實目標價由34.5元升至51元，評級由「沽售」升至「中性」。

大和資本認為，今次交易發出「（李嘉誠家族）有意增持長實」的強力信號，連同長實重新啟動回購，認為長實新方案有效率地回應港資地產股所面對的「香港折讓」問題，續予「買入」評級，目標價為68元。

大和高盛予「買入」評級

高盛則表示，今次收購交易的好處是不會存在太多不明朗因素，相比向第三方收購，管理層向基金會收購的4個基建項目理解更充分，亦節省不少討論過程及競爭。該行上調長實於2021至2023年每股盈利預測約5%，評級「買入」，目標價為52元。

大摩認為，今次收購能為長實提供具規模的收入來源，回購亦為股價提供強力支持，估計對股價有利好影響；不過，大摩指此舉可能進一步將長實由地產股變成綜合企業，或令公司股價出現「綜合企業折讓」，以及令地產股投資者離場。

此外，有分析指，在長實宣布交易同日，英國國家電力（National Grid）以78億英鎊收購英國配電公司Western Power Distribution，交易作價相當於1.73倍監管資產價值（RAV），估值同樣利好長和系旗下基建資產，若長建（1038）旗下英國水務、配電及配氣公司同樣以1.73倍RAV計算，單計這些資產估值將相等於1008億元，亦即每股42.8元。長建昨收報45.6元，跌2%。