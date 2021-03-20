財匯局首查「四大」 涉德勤審核冠華 內地子公司9.46億人幣貸款 年報未有披露

明報記者 馬迪帆

財匯局：就事件曾接獲公眾投訴

德勤發言人回覆本報查詢時表示，關於事件可參考冠華國際公告。綜合多項公告，冠華國際去年起陷入財困，因銀行追數，最終要進行債務重組。公司管理層於今年2月公告中稱，債務重組期間獲得一份旗下廣東省江門市子公司的貸款合約文件，發現該子公司去年12月曾簽訂貸款合約，涉及9.94億元人幣。冠華管理層稱當時並不知情。德勤今年1月赴江門查證貸款情况，取得信用報告，其中顯示涉及9.46億元人幣貸款，當中部分金額未有計入業績，並隨即向冠華發信表明情况（見表1）。

惟約兩星期後，德勤向冠華第二度發信，指早前稱「部分金額」未有計入業績可能並不準確，並稱「根據分析，於去年3月31日及去年9月30日的未償還結餘很可能超過10億元人幣」。冠華於3月9日就最新信函發公告指，已要求德勤就前後兩封信函不一致之處進行澄清，且公司審核委員會將會盡可能向江門子公司的內地核數師索取資料。財匯局昨日公告就指，鑑於公司股份仍在交易，已就冠華帳目、德勤審計工作進行調查，相信公布調查做法符合冠華股東利益。

德勤發言人：關於事件可參考冠華公告

德勤中國區近年精簡核數業務，審計客戶明顯較同業銳減（見表2），公司去年曾表示，希望可藉此提升核數質量。但公司開年不利，2月便遭到北京分部員工舉報，指控「放飛機」（行內指代為準時完成核數工作而編造審計內容）情况盛行。事件當時已觸動財匯局，求德勤「嚴肅處理指控」，進行獨立調查，並要得出令該局滿意的解決方法。

德勤中國區近年精簡業務 審計客戶銳減

財匯局自前年改組後擴權，正式獲監察核數師權力，去年英籍新行政總裁Marek Grabowski走馬上任，正式展開多項調查工作。惟財匯局擴權一度惹來會計界爭議，其中一項焦點是罰則是否過重；根據條例，財匯局可向違規會計師行罰款1000萬元，或因過失造成的利潤或損失迴避的3倍，以高者為準。