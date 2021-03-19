首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖

李續指，3樓現由業主自用作酒樓，另部分單位租予健身中心；不過，據項目樓書資料，3樓可劃作7個商舖，面積介乎約852至26,235方呎。業主亦接受以售後租回形式交易，月租約182.6萬元，買家租金回報可近4厘。土地註冊處資料顯示，上述物業3樓樓面由首灃控股或有關人士2015年4月斥2.5億元購入，當時用作集團「煌苑」品牌首個落戶點，並屬集團第二大旗艦店。

雀巢萬員工可用IWG共享空間

另億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，旗下新蒲崗萬廸廣場獲用家大手購入3伙中層商舖，涉及5900萬元，以面積4534方呎計，呎價1.3萬元。此外，疫情下不少企業改變工作模式，其中雀巢集團新近與共享工作空間營運商IWG簽訂協議，該集團大中華區約1萬名雀巢員工，可享用IWG全球3500個工作空間，此是繼早前渣打銀行9.5萬名員工可享用IWG共享工作空間後，再有集團選用共享工作空間作辦公室。