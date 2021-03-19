新地恒地兩過渡房屋圖則獲批

屋宇署最新資料顯示，新地（0016）與聖公會合作的同心村，地皮位於元朗東頭，獲准建3幢4層高過渡房屋，住宅樓面涉40.92萬方呎，料涉1800伙。項目設有機房、資源回收等設施，涉樓面約1.3萬方呎。

恒地（0012）借出的元朗錦田江夏圍地皮，亦獲批建築圖則，將建8幢4層高過渡房屋，涉61.92萬方呎及約2000伙，另有4.12萬方呎樓面作污水等設施。項目將由博愛醫院營運。

私宅方面，內房佳兆業（1638）去年1月以35億元、每方呎樓面地價6005元，投得的屯門青山公路住宅官地，亦獲批則，擬建4幢21層高（兩層平台之上）住宅連康樂設施及4幢3層高洋房，總樓面約58.2萬方呎，屬屋宇署今年1月批出的私宅中最大規模的項目。另外，太古地產（1972）持有的南區深水灣道6號，獲屋宇署批建2幢3層高洋房，涉14,768方呎樓面。

佳兆業屯門盤批建4幢住宅

由財團持有的深水埗通州街306至312號舊樓，獲批重建一幢24層（3層平台之上）商住大廈，總樓面約4.03萬方呎。同區長沙灣道282至284號，獲批建一幢20層高（兩層平台之上）的商住物業，涉約1.95萬方呎。