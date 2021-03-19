恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴

去年12月已獲批補價

資料顯示，油塘灣大型綜合發展為區內重量級項目，由8至10個發展商的財團共同發展，項目早在2017年7月已獲批出建築圖則，將興建30幢分層住宅，可提供逾6200個單位，另項目亦設康樂及幼稚園等設施，涉逾400萬方呎樓面。

另方面，恒地昨日再統一紅磡「四街」中的一個地盤，位於黃埔街22、22A及24號及必嘉街88、90及90A號舊樓，恒地在無對手情況下，以底價4.82億元投得項目，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面地價11,456元。

恒地4.82億統一黃埔街舊樓

黃浩明透露，紅磡區大型重建項目大約分8期發展，總樓面涉100萬方呎，以中小型單位為主，而重建項目中，尚有一個地盤未能成功收購八成或以上的業權。

他又指，整個重建項目部分已展開工程，而未能統一的地盤規劃較細，集團不會刻意等候有關業主出售，將按現有計劃發展。

黃續指，昨日統一的地盤屬整個重建項目中規模最細的部分，項目已於去年獲批圖則，將重建一幢25層的住宅，提供105伙、平均面積334方呎住宅單位。項目首期於機利士南路的地盤，最快可於今年底推售。