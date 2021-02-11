新屯中首破700萬 屋苑新紀錄

田園閣3房880萬破頂

是次為屋苑錄得首宗破700萬元二手成交，對上紀錄為去年5月1座高層H室以698萬元創下，是次成交價將紀錄推高12萬元或近2%。

溱柏半年來首錄逾千萬成交

新地（0016）沙田瓏珀山開售如箭在弦，市場消息指，區內鄰近河畔花園的田園閣，1座低層D室，實用633方呎，3房1套間隔，以880萬元成交，實呎13,902元，創屋苑分層做價新高。原業主2017年657萬元購入，帳面獲利223萬元或34%。是次做價較對上紀錄推高10萬元或約1%。

另中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月至18日已錄184宗二手成交，逼近上月全月的186宗。其中區內屋苑溱柏錄得半年來首宗千萬元成交個案，5座高層A室，實用952方呎，4房套連儲物房間隔，以1050萬元成交，實呎11,029元。原業主2015年連車位一手購入，扣除車位價，單位成交價約814.2萬元，原業主現帳面獲利235.8萬元或29%。

海鑽3房1128萬沽 逾7年僅升5%

大埔白石角天賦海灣3期亦有業主沽貨離場，利嘉閣高級聯席董事葉鎮江指，3期海鑽7座高層C室，實用949方呎，3房套連工人套間隔，以1128萬元沽出，實呎11,886元。原業主2013年購入，帳面獲利約52.4萬元或5%，連使費計料僅獲微利。