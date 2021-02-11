維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標

帝御‧嵐天特色戶

實呎2.38萬破頂

事實上，一手特色戶持續獲承接，恒地（0012）旗下恒基營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，新錄創帝御系列去年8月開售以來的新高呎價成交，以488.06萬元售出第7座2樓25室，實用205方呎連175方呎平台特色戶、實呎23,808元。

資料顯示，帝御‧金灣、帝御‧星濤、帝御‧嵐天，去年8月推售以來，合共售出1456伙，套現總金額近68億元。

恒地同系北角君譽峰，3月迄今累售7伙，套現逾5288萬元；其中最新售出的6樓B室，實用288方呎1房戶，成交價705.2萬元、實呎24,487元。

即將踏入次季，發展商已密鑼緊鼓部署新盤銷售；宏安地產（1243）旗下樓花期長約21個月的青衣竂肚路新盤薈藍，現正待批預售樓花同意書，該集團執行董事程德韻表示，期望最快下月開售。薈藍提供320伙，主打開放式和1房戶，預計多數單位可享海景，主力客源料為同區上車客及分支家庭客。

青衣薈藍最快下月開售

另外，預計最快下周上載樓書的新地（0016）沙田多石街瓏珀山，繼續宣傳推廣。新地代理總經理胡致遠表示，瓏珀山料為本港首個新盤標準單位，引入德國品牌Miele Foodview焗爐；另樓盤個別4房大單位的廚房，內設趟摺工作平台門，旁有特製收納式餐枱，可化身用餐區。至於瓏珀山配備的7000 pureline系列焗爐，可連接家居wifi，配合手機應用程式控制，並配備高清鏡頭供用戶實時觀察爐內食物。