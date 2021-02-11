灣仔EIGHT STAR折實均呎3.7萬 貴過北角海璇首推 2房折實1551萬入場

明報記者 歐陽慧恩、林可為

樓花期約21個月的灣仔EIGHT STAR，屬999年期地契，本月初已透過招標售出兩伙，屬實用497方呎連平台2房特色戶，以及實用913方呎3房戶，成交價分別為1902萬及4250萬元，實呎3.82萬及4.65萬元。

999年期地契 樓花期21個月

至於1號價單涉及的30伙（包括7個連平台特色戶），實用431至913方呎，為1房至3房戶。太古地產業務董事杜偉業表示，集團提供5%直減折扣，單位折實價1551.3萬至4193萬元、整批折實均呎36,936元。他續指，近期樓市氣氛熱鬧，認為豪宅及中小型物業市場均可穩定發展。是次售價、呎價最平單位為3樓B室，實用470方呎2房戶，折實價1551.3萬元、實呎33,006元。

下周六首輪開售30伙

EIGHT STAR即日接受認購登記，本月26日（下周五）截止，本月27日（下周六）首輪發售30伙；根據銷售安排，發展商撥出6伙予A組大手客選購，每組客最多可購兩伙，B組為散戶。可留意的是，EIGHT STAR不設示範單位，但太古地產於太古港島東中心37樓設置展銷廳，讓準買家了解單位資料，並展出廚櫃、地板等用料、部分會所設備等設施。

根據一手銷售監管局網上資料，發展商不一定要提供示範單位，但若設示範單位，則須按照條例規定而設置。EIGHT STAR原址為唐樓，位處星街及永豐街交界，資料顯示，太古早於2004年起收購舊樓業權，項目歷時17年終正式登場。

項目提供37伙，包括6伙1房戶、23伙2房戶、6伙3房戶、2伙複式戶，實用431至1198方呎。太古地產過往在星街不乏住宅項目，除樓齡逾20年的星域軒外，亦包括星街5號（5 Star Street），後者二手交投極為疏落，其中立法會議員容海恩，2019年1100萬元購入星街5號低層一個實用408方呎單位，實呎26,961元。

另外，長實（1113）已屆現樓的中半山21 BORRETT ROAD，早前售出兩伙特色戶、套現約8.4億元後，加推15樓2號室招標，屬實用2154方呎4房雙套間隔，本月22日至4月1日招標；項目一個頂層「天池屋」，上月實呎13.6萬元售出，創亞洲一手分層住宅新高。