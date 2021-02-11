經濟

香港地產

灣仔EIGHT STAR折實均呎3.7萬 貴過北角海璇首推 2房折實1551萬入場

【明報專訊】繼西南九龍長沙灣維港滙I開展銷售後，再有市區全新盤登場。太古地產（1972）灣仔星街單幢項目EIGHT STAR STREET（下簡稱EIGHT STAR），以折實均呎36,936元首推30伙，2房折實入場費1551萬元起。值得留意，EIGHT STAR平均實呎較新地（0016）2018年7月、以折實均呎36,738元首推北角海璇更高。

明報記者 歐陽慧恩、林可為

樓花期約21個月的灣仔EIGHT STAR，屬999年期地契，本月初已透過招標售出兩伙，屬實用497方呎連平台2房特色戶，以及實用913方呎3房戶，成交價分別為1902萬及4250萬元，實呎3.82萬及4.65萬元。

999年期地契 樓花期21個月

至於1號價單涉及的30伙（包括7個連平台特色戶），實用431至913方呎，為1房至3房戶。太古地產業務董事杜偉業表示，集團提供5%直減折扣，單位折實價1551.3萬至4193萬元、整批折實均呎36,936元。他續指，近期樓市氣氛熱鬧，認為豪宅及中小型物業市場均可穩定發展。是次售價、呎價最平單位為3樓B室，實用470方呎2房戶，折實價1551.3萬元、實呎33,006元。

下周六首輪開售30伙

EIGHT STAR即日接受認購登記，本月26日（下周五）截止，本月27日（下周六）首輪發售30伙；根據銷售安排，發展商撥出6伙予A組大手客選購，每組客最多可購兩伙，B組為散戶。可留意的是，EIGHT STAR不設示範單位，但太古地產於太古港島東中心37樓設置展銷廳，讓準買家了解單位資料，並展出廚櫃、地板等用料、部分會所設備等設施。

根據一手銷售監管局網上資料，發展商不一定要提供示範單位，但若設示範單位，則須按照條例規定而設置。EIGHT STAR原址為唐樓，位處星街及永豐街交界，資料顯示，太古早於2004年起收購舊樓業權，項目歷時17年終正式登場。

項目提供37伙，包括6伙1房戶、23伙2房戶、6伙3房戶、2伙複式戶，實用431至1198方呎。太古地產過往在星街不乏住宅項目，除樓齡逾20年的星域軒外，亦包括星街5號（5 Star Street），後者二手交投極為疏落，其中立法會議員容海恩，2019年1100萬元購入星街5號低層一個實用408方呎單位，實呎26,961元。

另外，長實（1113）已屆現樓的中半山21 BORRETT ROAD，早前售出兩伙特色戶、套現約8.4億元後，加推15樓2號室招標，屬實用2154方呎4房雙套間隔，本月22日至4月1日招標；項目一個頂層「天池屋」，上月實呎13.6萬元售出，創亞洲一手分層住宅新高。

相關字詞﹕新地 海璇 長實 太古地產

上 / 下一篇新聞

李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購
李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購
長實少賺44％ 全年派息減14％
長實少賺44％ 全年派息減14％
長和少賺27％ 末期息削至1.7元
長和少賺27％ 末期息削至1.7元
持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌
持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌
日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎
日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎
ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億
ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億
聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％
聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％
債息急揚 港股升幅收窄至371點
債息急揚 港股升幅收窄至371點
特步：銷售漸復蘇 首2月流水增五成
特步：銷售漸復蘇 首2月流水增五成
港華去年多賺近11% 末期息維持15仙
港華去年多賺近11% 末期息維持15仙
售物流擬派特別息 嘉里股價急漲6％
售物流擬派特別息 嘉里股價急漲6％
晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙
晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙
B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR
B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR
載通去年實際純利跌33%
載通去年實際純利跌33%
陳佩雄代表律師稱獲禁令 康宏：股東會完結前未收到
陳佩雄代表律師稱獲禁令 康宏：股東會完結前未收到
遠展推曼徹斯特新盤 指移民客查詢增
遠展推曼徹斯特新盤 指移民客查詢增
儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%
儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%
Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍
Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍
蘋果新iPad Pro 最快4月發布
蘋果新iPad Pro 最快4月發布
張兆聰：舜宇盈利料快速增長 沽壓完結
張兆聰：舜宇盈利料快速增長 沽壓完結
葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息
葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息
李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局
李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
盧駿匡：巿况橫行悶局最難炒
盧駿匡：巿况橫行悶局最難炒
劉思明：冷吼化工股 中海石油化學可取
劉思明：冷吼化工股 中海石油化學可取
周顯：商廈高空置只是供求暫失衡
周顯：商廈高空置只是供求暫失衡
譚新強：中美競爭：時間優勢在哪一方？
譚新強：中美競爭：時間優勢在哪一方？
湯文亮：疫市兼失業率升 如何搵工？
湯文亮：疫市兼失業率升 如何搵工？
大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦
大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦
英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投
英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投
盧楚仁：歐美幣策差異利好美元
盧楚仁：歐美幣策差異利好美元
維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標
維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標
新屯中首破700萬 屋苑新紀錄
新屯中首破700萬 屋苑新紀錄
恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴
恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴
新地恒地兩過渡房屋圖則獲批
新地恒地兩過渡房屋圖則獲批
首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖
首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖