英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投

適用6月底前置業自住

現時英國政府推出「印花稅假日」（Stamp Duty Holiday）政策，將印花稅的起徵點由原來12.5萬英鎊調整到了50萬英鎊。優惠期以物業的「交易完成日期」（Completion Date）為準，必須在優惠期內完成交易，先算符合資格。如果買家購買的住宅物業在2020年7月8日至2021年6月底期間成為買家的「主要住所」，買家只須支付50萬英鎊額外的印花稅。無論買家是購買第一套房還是以前擁有財產均適用。不過，如果新物業不再是買家的主要住所，則至少須要支付3％的印花稅土地稅，該稅率隨房產價值而增加。

倘為「主要住所」可免3％附加稅

什麼是「主要住所」？這則須符合幾個條件：買家及家人自住、物業擺放個人物品、該物業為郵件投遞的地址、投票登記地址、用該地址登記及支付水電費等。假設買家在其他地方已經擁有物業，在英國購買的物業除了須按標準稅率繳付房產印花稅外，還要另外繳納3％附加稅。但如果買家在同一天更換「主要住所」，則毋須支付這筆3％的附加費。

如果買家在英國購買新房產的同一天並無出售原有主要住所，買家將要支付3％的房產印花稅附加稅；但若想取回這筆附加稅費用，買家最多可在3年內出售舊住所，出售後就可向稅局申請扣減該筆印花稅附加稅。

[龍彩霞 海外置業錦囊]