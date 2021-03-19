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大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦

【明報專訊】香港人一向鍾情磚頭 ，投資物業遍及世界，而英國宣布港人「5+1方案」的BNO移民計劃後，即使沒有打算移居當地，但可能會覺得英國物業吸引力增加。在英國置業，一般港人首選應該是倫敦，但有地產中介公司認為，英國其他城市樓價升值潛力較倫敦高。除倫敦外，伯明翰及曼徹斯特是較獲看高一線的置業投資地點。

英國受疫情及脫歐影響，失業率達到5.1％，但據Dataloft英國樓價指數顯示，去年樓價平均增長了7.3％，在西北部同期亦達到了6.6％的增長。以增長速度來看，曼徹斯特及伯明翰有機會跑贏大家熟悉的倫敦。

全歐洲人口最年輕城市 租賃需求高

伯明翰曾被譽為世界上第一個製造業城鎮，其悠久的歷史源於製造業。現在當地已轉移至服務業，其蓬勃發展吸引不少大型企業如德意志銀行（Deutsche Bank）、匯豐銀行（HSBC）、羅兵咸永道（PWC）等都將辦事處遷至當地。此外，年輕人口增長，長期對租賃物業的高需求下，推動了伯明翰的物業租務市場，成為搶手貨。市場有報告預料，伯明翰樓市在2021年保持上升的趨勢。

伯明翰成功的基礎是其年輕和不斷增長的人口，對任何城市來說都是成功元素。伯明翰大學最新的《伯明翰經濟評論》顯示，該市是歐洲人口最年輕的城市，25歲以下的人口佔其總數近40％。這個顯著的優勢可以解釋為何伯明翰每年留住了近半數的大學畢業生，而且該市是年輕專業人士離開倫敦尋求優越就業和置業投資機會的最熱門目的地。在不斷增長的年輕人口刺激下，樓市十分強勁。

事實上，根據市政府的數據，去到2038年，伯明翰的人口預計將增長到120萬，這給伯明翰房地產市場提供了上升的憧憬，也支持樓價做好。

仲量聯行料樓價每年可升2%

根據仲量聯行（JLL）《2020年生活願景：英國城市中心預測》，伯明翰的經濟狀况非常好，預計未來5年每年增長2％，超過了包括倫敦和東南部在內的其他主要地區。當地經濟好轉將對樓市產生連鎖反應，而住宅租金和樓價在未來5年內將會是英國所有城市中增長最強勁的城市之一，料分別有15.9％和16.5％升幅。

大型基建計劃，如大城市計劃和HS2高鐵網絡正在進行，以進一步鞏固伯明翰作為國際連接經濟中心的樞紐地位。所有這些都是樓價繼續快速增長的要素。同時，伯明翰沒有足夠的住屋滿足需求，而上述的長期投資確保了更多人將不斷地搬到這個城市，尤其是非常適合年輕專業人士的豪華住宅，將會令住宅供不應求，進一步推升樓價。

[龍彩霞 海外置業錦囊]

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