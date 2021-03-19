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經濟
2021年3月19日星期五
技術取勝
投資策略
李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購
長實少賺44％ 全年派息減14％
長和少賺27％ 末期息削至1.7元
持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌
日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎
ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億
聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％
債息急揚 港股升幅收窄至371點
特步：銷售漸復蘇 首2月流水增五成
港華去年多賺近11% 末期息維持15仙
售物流擬派特別息 嘉里股價急漲6％
晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙
B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR
載通去年實際純利跌33%
陳佩雄代表律師稱獲禁令 康宏：股東會完結前未收到
遠展推曼徹斯特新盤 指移民客查詢增
儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%
Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍
蘋果新iPad Pro 最快4月發布
張兆聰：舜宇盈利料快速增長 沽壓完結
葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息
李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
盧駿匡：巿况橫行悶局最難炒
劉思明：冷吼化工股 中海石油化學可取
周顯：商廈高空置只是供求暫失衡
譚新強：中美競爭：時間優勢在哪一方？
湯文亮：疫市兼失業率升 如何搵工？
大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦
英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投
盧楚仁：歐美幣策差異利好美元
灣仔EIGHT STAR折實均呎3.7萬 貴過北角海璇首推 2房折實1551萬入場
維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標
新屯中首破700萬 屋苑新紀錄
恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴
新地恒地兩過渡房屋圖則獲批
首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
【明報專訊】新秀麗短線支持16元（圖）
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