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李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局

【明報專訊】經歷反修例運動後，香港過去超過一年時間陷入一場整肅異己風暴，而且由政界的「愛國者治港」，近期似乎逐漸蔓延至金融界別，例如上周金管局總裁余偉文不經意的一句說話，筆者聽來就有點背脊發涼。

余偉文「都係跟啫」 震撼人心

話說余偉文早前接受傳媒訪問，在外資警告撤出、傳統基金會「DQ」香港下，內容理所當然圍繞香港的金融中心地位、外資信心等等；但有心水清的記者就問到，近期有建制派炮轟有公務員持有雙重國籍，火頭會否燒到金管局頭上，余偉文說，政府會思考（公務員雙重國籍問題），如果政府有什麼思考的結果，金管局會參考，而重點是之後低音的一句：作為政府的一部分，「我哋都係跟啫。」

筆者不知余偉文是敷衍回應，抑或我口講我心；如果事情不確定，大可阿叻上身「唔知道」、「唔清楚」，現在他這樣回答，不免令筆者登時覺得不妙。據筆者了解，這句說話對部分人來說非常震撼，因為倘若金管局員工要跟隨雙重國籍禁令，其他性質接近的機構如證監會、保監局等亦隨時要一同「落水」；要知道，這些機構不少人家庭本身屬中產，出生、求學時已身負英美加等passport，這個過去從來不是問題（子華神話齋，搵食啫），但倘若禁令真的執行，就會變成大大的問題。

趕走所有外籍高層 已非不可能

筆者就曾聽說，這些機構有中低層員工認為，即使真的推行亦只會針對高層，「唔會搞到我嘅」，又或是覺得政策一出就影響極大，因為此舉或一下子趕走所有外籍高層。

之不過，過去年多以來，香港很多原本覺得不可能發生的事，到頭來都會發生；遠的不說，上月初僅屬「半政府機構」的港交所（0388）宣布，委任阿根廷裔銀行家歐冠昇（Aguzin）接任CEO，先不論他能力如何，但他的外籍人士身分卻惹來不少公開評論的「種族歧視」，高調質疑他是否適合出任港交所CEO，甚至連政府內部也出現這種質疑聲音，這在過去的香港簡直是匪夷所思；所以倘若今天再說，雙重國籍禁令要在一眾政府下屬金融機構貫徹執行，筆者實在不敢說絕不可能。

《華爾街日報》早前公開發文，叫財爺陳茂波不要再幻想可以瞞騙世人，假裝香港依然與過往一樣；或許幻想香港依然一樣的其實不是陳茂波，而是我們。

[李曉佳 財經澡堂]

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