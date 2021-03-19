葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息

同仁堂國藥已於上周四收市後公布業績，去年營業額按年下跌8.2%至13.15億元，盈利微跌2.5%至5.42億元，表面看來並不理想，其實主要是去年上半年業績較差，下半年已回復增長，營業額上升22.6%至7.48億元，盈利更勁升60%至3.16億元。

內地海外業務帶動 去年下半年多賺六成

雖然備受疫情衝擊，內地訪港旅客銳減，同仁堂國藥本港業務去年盈利下跌，惟內地及海外分部業績貢獻分別達6963萬元及8587萬元，按年分別勁升10.3倍及26.6%，後兩者下半年表現均遠勝上半年，屬盈利增長亮點，惟要觀望今年升勢能否持續；去年每股派息0.24元，按年微升4.3%。該股上周四公布業績至今股價已漲一成，以昨日收市價11.28元計，市盈率17.4倍，息率2.1厘，估值仍然合理。

同仁堂國藥本來在創業板掛牌，2018年5月29日轉到主板上市，市場曾憧憬轉板後會吸引更多機構投資者掃貨，惟該股股價於轉板當日創歷史新高17.94元後，過去近3年來先後受中美貿易戰、本港社會運動及疫情衝擊，估值及盈利先後下調。根據彭博數據，機構投資者現僅共持有5.14%同仁堂國藥，可見該股暫未被基金抱團。

本港製藥品牌 屬核心優勢

至於同仁堂國藥近兩年來的高位，則是2019年3月13日曾見過的15.86元，當時港珠澳大橋及廣深港高鐵先後開通，內地訪港旅客大增，由於同仁堂屬內地老百姓信任的品牌，而且對本港製造的醫藥產品有信心，同仁堂國藥本港分店的生意額亦受惠。雖然去年至今疫情令內地訪港旅客銳減，但筆者相信，疫情總會過去，本港遲早亦會恢復與內地通關，屆時同仁堂國藥亦有機會重返高位。

[葉創成 創富倉]