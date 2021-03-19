蘋果新iPad Pro 最快4月發布

遙距學習居家辦公 去年iPad大賣

消息又稱，新的iPad Pro充電埠可能換成Thunderbolt接口，取代原有的USB-C插口。新接口與新款的Mac機接口相同，可提升資料同步的速度。彭博社之前曾透露，蘋果計劃今年稍後針對學生群推出平價iPad新產品，外觀設計將較以往輕薄。此外，蘋果也可能推出屏幕更大的iPad mini新產品。在去年10至12月的聖誕購物旺季，iPad為蘋果帶來84億美元收入，是2014年以來最高。隨着上班族及學生群在未來數月陸續重返辦公室和校園，蘋果將押注新款iPad，以保持消費者對平板產品的興趣。

（綜合報道）

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