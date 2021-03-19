蘋果新iPad Pro 最快4月發布

【明報專訊】遙距學習及居家辦公的需求增加，令蘋果的平板設備熱賣。彭博社引述知情人士稱，蘋果公司最快於4月發布新的iPad Pro平板產品。消息稱，新一代iPad Pro的處理器升級，速度可媲美現在搭載M1晶片的MacBook Air、MacBook Pro及Mac mini電腦。市場盛傳，新iPad Pro將搭載由台積電打造的5納米製程A14X Bionic晶片。在屏幕技術方面，彭博社的消息稱，新iPad Pro將採用mini LED顯示屏，使屏幕亮度及對比度大幅提升。
遙距學習居家辦公 去年iPad大賣
消息又稱，新的iPad Pro充電埠可能換成Thunderbolt接口，取代原有的USB-C插口。新接口與新款的Mac機接口相同，可提升資料同步的速度。彭博社之前曾透露，蘋果計劃今年稍後針對學生群推出平價iPad新產品，外觀設計將較以往輕薄。此外，蘋果也可能推出屏幕更大的iPad mini新產品。在去年10至12月的聖誕購物旺季，iPad為蘋果帶來84億美元收入，是2014年以來最高。隨着上班族及學生群在未來數月陸續重返辦公室和校園，蘋果將押注新款iPad，以保持消費者對平板產品的興趣。