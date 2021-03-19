Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍

最新估值5304億 超紐交所母公司

相比去年第三季，該公司在私募市場的加權平均交易價格為每股28.83美元，當時公司估值僅53億美元。最新估值，較半年前增長12倍，超越紐交所母公司洲際交易所集團（ICE）、納斯達克交易所和倫交所（LSE）的市值，較芝加哥商品交易所集團（CME Group）僅少40億美元，突顯其估值隨比特幣價格飛漲。比特幣價格昨在5.8萬美元水平徘徊。

Coinbase的最新估值幾乎是其2020年收入的53倍。相比下，ICE目前的市銷率（Price-to-Sales Ratio）為10.67倍。根據Coinbase的申報，受惠於比特幣升值令加密貨幣交易暢旺，去年其收入增長逾1倍至11億美元，利潤達3.22億美元。

麥樸思警告：比特幣崩跌勢必衝擊股市

近期加密貨幣資產成為投資市場焦點。根據摩根士丹利的內部備忘，該行將推出三隻基金，讓投資者通過購入基金持有比特幣。「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，他「祈求」比特幣價格不會崩跌，否則股市可能面臨重大調整。他表示，加密貨幣價格上漲，可能是近期股市上漲的動力之一，因為透過加密貨幣賺錢的投資者，部分人可能成了「加密貨幣億萬富翁」，並願意在其他資產承擔更多風險。他形容，比特幣價格與科技股表現關係密切，若比特幣價格下跌，科技股將面臨重創。

（綜合報道）

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