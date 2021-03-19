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儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%

【明報專訊】聯儲局在議息聲明「放鴿」，預示美國經濟復蘇之際，聯儲局容許通脹升至較高的水平。美國國債價格受壓，美國10年期國債孳息率升穿1.7厘，高見1.75厘，創14個月高位。美國30年期國債孳息率升穿2.5厘，是2019年8月以來首次。部分市場人士認為，聯儲局為美國長期國債孳息率攀升「開綠燈」，令增長型股票的價值被重估。以科技股為主的納指，早段跌逾1%。標普500指數早段由周四所創的高位回落。道指在金融股支持下，早段再創新高。

聯儲局釋出寬鬆信號，令孳息率曲線趨陡。美國2年期和10年期國債息差，擴大至1.57厘以上，差距是2015年9月以來最大。衡量市場通脹預期的10年期盈虧平衡通脹率（breakeven rate）在2.3厘以上，是2014年1月以來最高。

美德息差曾突破2厘

對比之下，歐洲央行對歐元區國家的國債孳息率上升表現得比聯儲局緊張，使美國與德國的10年期國債息差曾突破2厘，是逾一年來首次。在聯儲局重申寬鬆政策不變後，英倫銀行昨亦宣布維持利率及買債計劃不變，對未來加息的前景持審慎態度。英鎊兌美元變化不大，維持在1.39水平。

IEA不看好「超級周期」 油價挫4％

國際能源署（IEA）對「油市超級周期」的預期大潑冷水，加上美國原油庫存增加，令國際油價續跌。布蘭特期油及紐約期油昨晚跌約4%。

美首申失業救濟人數意外升

昨公布的美國數據好壞參半。在美國經濟活動逐漸重啟之際，上周的首次申領失業救濟人數意外上升。在截至3月13日當周，美國首次申領失業救濟人數增至77萬，按周增加4.5萬，申領人數較分析師預期高出7萬，也是2月中以來最高的申領數字，反映勞動市場復蘇仍步履蹣跚。持續申領失業救濟人數為412萬，變化不大。

不過美國製造業前景向好，3月費城聯儲製造業指數由23.1攀升至51.8，是1973年4月以來最高。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）昨發表報告，指在疫苗接種方面取得進展，加上美國政府推出價值1.9萬億美元的財政刺激措施，令經濟復蘇勢頭增強。

UNCTAD最新預期，今年全球經濟將增長4.7%，較之前預測的4.3%有所上調，不過復蘇形勢不均，多數國家的經濟產出和就業，仍需要一年以上時間才能恢復到疫情前水平。

通脹攀升 巴西宣布加息

市場人士關注到新興市場的前景。由於疫情嚴重，巴西經濟受創，通脹攀升。巴西央行宣布，將基準利率由2厘上調至2.75厘，是該央行2015年7月以來首次加息。巴西經濟部將該國今年通脹預期上調至4.4%，主要原因是食品價格攀升。

外界關注巴西加息後，其他新興市場的加息潮會否重臨，以阻止資本外流。外界注視俄羅斯央行會否發出收緊政策的信號，尼日利亞及阿根廷最快可能在第二季加息。市場指標亦顯示，印度、韓國、馬來西亞及泰國的政策收緊預期正在增強。

（綜合報道）

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