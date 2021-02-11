B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR

明報記者 馬迪帆

新股孖展反應慢熱，券商普遍提供低息吸客，其中本地券商耀才為B站提供1.98厘息，輝立則提供2.38厘息。這次大型銀行亦有提供認購優惠，其中匯豐豁免新股認購費用，並提供特平息率，貸款金額300萬元以下息率1厘，300萬元以上則可享0.8厘。中銀同樣豁免認購費用，貸款金額250萬元或以下年息1厘，250萬元以上年息0.8厘。

國際配售傳已足額認購

B站招股期截至下周二（23日）中午12時，擬於3月29日掛牌。

再有新股將開始招股，彭博昨日引消息報道，主打服務金融業的人工智能（AI）平台百融雲創（6608）今日起招股。若上市落實，將成為本地第四家同股不同權架構（WVR）的首次上市公司。報道指出，公司擬發行1.238億股，招股價介乎26.5元至31.8元。每手500股，每手入場費16,060.22元，料公司最多集資39.4億元。

百融提供金融AI技術

去年9個月虧損逾億

報道續稱，百融本次將引入3家基石投資者，分別為美國基金Cederberg Capital、央企背景的國調基金，以及Franchise Fund LP，料共計認購本次發行的47%股份。

根據初步招股資料，百融藉AI技術向金融業公司提供貸款風險管理、信貸評估等服務，截至去年底，公司有2600家累計付費的金融業客戶，包括內地國有銀行、區域銀行及保險公司等；留存率則錄得54%，較前年跌7個百分點。公司往績錄得虧損，去年首9個月收入錄得7.6億元人民幣，股東應佔虧損則錄得1.16億元人民幣。公司前期投資者則包括紅杉資本、IDG資本、華興資本、高瓴資本等。

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