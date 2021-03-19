晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙

晶苑去年毛利率19.4%，按年微升0.3個百分點，毛利跌16.6%至3.86億美元。各類產品中只有運動服及戶外服收入有升幅，按年升24.9%至3.05億美元，佔總收入15.3%，休閒服收入為7.03億美元按年跌25.3%。集團表示疫情令部分客戶重整業務，包括大量店舖暫時休業數個月或結業，令服裝產品需求下跌，運動服及戶外服收入增加主要來自新客戶。

集團表示，疫情影響去年上半年部分工廠營運，一些生產基地按當地政府要求而停工，加上渠道庫存出現積壓，首8個月服裝行業需求疲軟，其中一名美國客戶Ascena更需申請破產保護。

因應疫情，集團已調整擴張步伐及推遲資本支出，去年資本開支為5400萬美元，預計今年將回復至2019年水平，大部分會用於新項目建設，以支持休閒及運動類客戶。集團昨收市報3.52元，跌0.28%。