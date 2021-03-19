經濟

特步：銷售漸復蘇 首2月流水增五成

【明報專訊】體育用品股特步（1368）公布，去年純利跌29.5%至5.13億元（人民幣．下同），派末期股息7.5港仙，按年持平。集團首席財務官楊鷺彬表示，主品牌銷售自去年中已逐步復蘇，今年首2個月零售流水按年升近五成，因去年基數較低，與2019年比較仍有中單位數增長，折扣率亦回復至2019年水平，有信心未來5年可維持增長。

派末期股息7.5港仙 按年持平

特步主席兼行政總裁丁水波表示，雖然行業競爭激烈，不過「蛋糕」同樣愈來愈大，消費人群增加，對未來5至10年發展有信心，市場空間很大，將提高單店收入，並專注產品研發及創新。他又表示，去年毛利率按年下跌4.3個百分點至39.1%，主要受疫情影響，相信今年會高於39.1%並逐步上升。主品牌方面，電商收入佔比為25%，預計會繼續加大，有機會提升至30%或更高，因傳統電商以外，亦有直播等新模式加入，帶動銷售。截至去年底，主品牌共有6021間店舖，今年線下亦會繼續開店，數量不算多，預料增加200至300間，將加大面積提升營運效率。

新品牌方面，楊鷺彬表示，對Saucony尤其有信心，與特步有協同效應，今年預計新增約30間店舖，整體虧損情况將因應開店有所增加，預料虧損為9000萬至1億元，特步佔合資公司一半股權，即4500萬至5000萬元。K-Swiss因疫情推後開店計劃，正研發產品及重塑形象，預料今年底至明年初開設首間分店，Palladium料開設30至50間店，虧損按年有望收窄。

相關字詞﹕丁水波 楊鷺彬 特步 體育用品股

上 / 下一篇新聞

李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購
李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購
長實少賺44％ 全年派息減14％
長實少賺44％ 全年派息減14％
長和少賺27％ 末期息削至1.7元
長和少賺27％ 末期息削至1.7元
持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌
持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌
日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎
日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎
ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億
ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億
聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％
聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％
債息急揚 港股升幅收窄至371點
債息急揚 港股升幅收窄至371點
港華去年多賺近11% 末期息維持15仙
港華去年多賺近11% 末期息維持15仙
售物流擬派特別息 嘉里股價急漲6％
售物流擬派特別息 嘉里股價急漲6％
晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙
晶苑去年少賺29% 連特別息全年派13.8仙
B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR
B站首日超購僅19倍 百融雲創今招股 港上市第四家WVR
載通去年實際純利跌33%
載通去年實際純利跌33%
陳佩雄代表律師稱獲禁令 康宏：股東會完結前未收到
陳佩雄代表律師稱獲禁令 康宏：股東會完結前未收到
遠展推曼徹斯特新盤 指移民客查詢增
遠展推曼徹斯特新盤 指移民客查詢增
儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%
儲局放手不理 美10年債息見1.75厘 創14月新高 納指早段跌逾1%
Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍
Coinbase上市在即 估值半年飈升12倍
蘋果新iPad Pro 最快4月發布
蘋果新iPad Pro 最快4月發布
張兆聰：舜宇盈利料快速增長 沽壓完結
張兆聰：舜宇盈利料快速增長 沽壓完結
葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息
葉創成：同仁堂國藥回復增長 靜待通關好消息
李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局
李曉佳：雙重國籍禁令 隨時燒埋證監金管局
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
技術取勝：嘉里建設未擺脫區間上落
盧駿匡：巿况橫行悶局最難炒
盧駿匡：巿况橫行悶局最難炒
劉思明：冷吼化工股 中海石油化學可取
劉思明：冷吼化工股 中海石油化學可取
周顯：商廈高空置只是供求暫失衡
周顯：商廈高空置只是供求暫失衡
譚新強：中美競爭：時間優勢在哪一方？
譚新強：中美競爭：時間優勢在哪一方？
湯文亮：疫市兼失業率升 如何搵工？
湯文亮：疫市兼失業率升 如何搵工？
大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦
大企業進駐 伯明翰樓市潛力勝倫敦
英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投
英推「印花稅假日」 調高起徵點吸交投
盧楚仁：歐美幣策差異利好美元
盧楚仁：歐美幣策差異利好美元
灣仔EIGHT STAR折實均呎3.7萬 貴過北角海璇首推 2房折實1551萬入場
灣仔EIGHT STAR折實均呎3.7萬 貴過北角海璇首推 2房折實1551萬入場
維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標
維港滙周一再賣126伙 特色戶首招標
新屯中首破700萬 屋苑新紀錄
新屯中首破700萬 屋苑新紀錄
恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴
恒地黃浩明：油塘灣項目補價太高 已上訴
新地恒地兩過渡房屋圖則獲批
新地恒地兩過渡房屋圖則獲批
首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖
首灃5.48億放售京瑞廣場巨舖