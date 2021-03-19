特步：銷售漸復蘇 首2月流水增五成

派末期股息7.5港仙 按年持平

特步主席兼行政總裁丁水波表示，雖然行業競爭激烈，不過「蛋糕」同樣愈來愈大，消費人群增加，對未來5至10年發展有信心，市場空間很大，將提高單店收入，並專注產品研發及創新。他又表示，去年毛利率按年下跌4.3個百分點至39.1%，主要受疫情影響，相信今年會高於39.1%並逐步上升。主品牌方面，電商收入佔比為25%，預計會繼續加大，有機會提升至30%或更高，因傳統電商以外，亦有直播等新模式加入，帶動銷售。截至去年底，主品牌共有6021間店舖，今年線下亦會繼續開店，數量不算多，預料增加200至300間，將加大面積提升營運效率。

新品牌方面，楊鷺彬表示，對Saucony尤其有信心，與特步有協同效應，今年預計新增約30間店舖，整體虧損情况將因應開店有所增加，預料虧損為9000萬至1億元，特步佔合資公司一半股權，即4500萬至5000萬元。K-Swiss因疫情推後開店計劃，正研發產品及重塑形象，預料今年底至明年初開設首間分店，Palladium料開設30至50間店，虧損按年有望收窄。