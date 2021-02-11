債息急揚 港股升幅收窄至371點

重上20天線 溫傑料已築雙底

國指收報11,470點，上升0.98%，港股通淨流入45.69億元。科指同受美國債息上升影響，早市最多上升2.54%，至8816點，不過收市升幅收窄至1.19%，收報8676點。自早前低位彈逾兩成的小米（1810）轉升為跌，昨下跌0.19%。不過美團（3690）和騰訊（0700）仍有3.69%和2.56%升幅。

其他高估值股份亦同做好，港交所（0388）和安踏（2020）上升逾3%。此外，債息上升加上聯儲局看好經濟增長，匯控（0005）和渣打（2888）分別上升2.3%和1.31%。微盟（2013）去年收入差過預期，昨日急跌17.92%報18.14元，舜宇光學（2382）績後則上升9.45%。

美債息昨日抽升至1.7厘以上，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，科技股早前已經累跌不少，已反映一部分債息抽升的預期，市場已初步消化相關消息，除非納指再大跌，否則對港股毋須太悲觀。他指恒指或已在28,300點形成雙底，後市將維持震上落。不過近期內地對科技企業的監管收緊，或對科技股有影響。