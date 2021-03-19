經濟

聯儲局「放鴿」保證續放水 上調美今年經濟增長預測至6.5％

【明報專訊】美國經濟漸漸脫離新冠肺炎疫情影響，美國10年期國債收益率自2月中開始急升，市場憂慮聯儲局會縮減量化寬鬆規模。不過聯儲局主席鮑威爾在周三議息會議後表示，當局在完全就業和通脹實際升至2%前，都會保持零息政策，預料持續至2023年，現時亦不會縮減每月1200億美元買債規模。不過聯儲局上調經濟預測，有更多官員預期在2022年加息，有分析預期，美國經濟復蘇好過聯儲局預期，當局或最早在6月議息會議時，開始提及縮減買債的計劃。

明報記者 歐陽偉昉

是次議息按兵不動，刺激恒指早段一度升562點，但午後美債息抽升，使恒指收市時，升幅收窄至371點。聯儲局容許通脹溫和地超過2%，帶動昨日10年期債息急升6%高見1.75厘，創去年1月疫前新高，30年債息更高見2.5厘，創2019年8月以來新高。債息復漲令納指再受壓，低開1.28%，報13,349點。截至昨晚約11時42分，恒指夜期報29,294點，低水112點。

預期明年加息委員增至4人

聯儲局更新美國經濟預期，今年實際經濟增長較去年12月預期大幅提高2.3個百分點至6.5%，通脹率則上升2.4%，較上次預測上調0.6個百分點，失業率的預測則下調0.5個百分點至4.5%。息率點陣圖顯示，預期明年加息的委員由去年底的1人增加至4人。鮑威爾表示，當局需見到就業和通脹有實際進展才會上調利率，有別於過去依據預測採取行動的做法。目前未到討論縮減買債的時候，當接近完成目標，當局就會發出信號。

貝萊德：最快年底縮買債規模

雖然聯儲局再三「放鴿」，不過市場仍然擔心聯儲局提早削減量寬，貝萊德全球固定收益投資總監Rick Rieder表示，雖然聯儲局口風不變，事實上美國1月份通脹超過預期，在疫情影響下，去年5月至12月美國經濟實質有3%增長。該行預期，今年美國經濟增長為7%，通脹為2%至3%，好過聯儲局預期。他認為，聯儲局最快會在今年底縮減買債規模，早於市場預期，最早在今年6月議息便要與市場就收水進行溝通。

新加坡銀行首席經濟學家馬蘇則認為，聯儲局在2024年都不會加息。當局認為勞工市場仍需數年時間才能完全恢復，限制工資和通脹的增長，同持採取新策略容許通脹略超2%，以彌補去年通脹不足。鮑威爾未有阻止10年債息升至1.6厘以上，並指出目前流動性仍高度寬鬆，因此該行認為，未來數月債息都會繼續波動。

相關字詞﹕美國10年期國債收益率 債息上升 美匯指數 標普500指數 經濟增長 鮑威爾 聯儲局 美國 新冠肺炎

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