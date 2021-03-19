ZA Bank用戶突破30萬 存款總額逾60億

扣帳卡推最高324％回贈

該行並公布了一系列業務數據，例如截至去年底，該行客戶賺取的利息累計有3800萬元。單計今年1月，該行發行的ZA Card的用戶，便共獲發了650萬元的回贈。在開業一年間，協助用戶完成了總額588億元的轉帳。ZA Bank主要的服務包括定存、扣帳卡及私人貸款。去年開業時曾推出最高6.8厘定存，活期存款利率亦高於傳統銀行，該行昨日透露，「最會儲錢」的客戶透過活期及定期存款合共賺取了150萬元利息；扣帳卡方面，該行去年底起推出最高200％回贈，近日又增至最高324％回贈，該行表示，「最會慳錢」的客戶透過ZA Card賺取了4.79萬元的回贈。

ZA Bank母公司為中資的眾安在綫（6060），眾安子公司眾安科技國際（ZA Tech）昨日宣布，與保德信金融集團在印尼營運的合資公司PML成為合作伙伴，共同打造保險產品及數碼方案。ZA Tech由眾安與軟銀願景基金一期共同出資並於2018年成立，在日本、新加坡、馬來西亞及印尼均有業務。