經濟

日清去年多賺兩成 港業務成增長引擎

【明報專訊】日清食品（1475）去年受疫情衍生出來的宅經濟刺激，業績有增長，多賺20.3％至3.02億元，純利率8.6％，按年升0.5個百分點，派每股末期息14.05港仙，按年升20.1％。然而，由於第四季表現差過預期，集團績後股價跌3.37％，報6.3元。

第4季表現遜預期 股價跌逾3％

集團去年收入按年升14％至35.19億元，主要因疫情持續，使香港即食麵及冷凍食品業務表現理想，以及內地對即食麵需求激增；毛利率則按年微升0.1個百分點至32.9％，因水電煤等費用減少及主要原材料價格相對穩定，但因內地分銷業務開始營運而受到一些影響。

至於去年增長主力的香港業務，收入按年增加9.1％至14.18億元，香港分部業績按年增長65.5％至1.65億元，主要由於本年度即食麵及非麵類業務收入激增，以及銷售成本及銷售開支控制得更好。

集團稱去年初，目睹即食麵及冷凍食品銷售突然激增，因為顧客囤積保質期更長且更易於製作的食品，因而帶動年內銷售增長。當香港於下半年受疫情進一步的影響時，囤積食品的趨勢再次被擴大及恢復其增長趨勢。

內地業務方面，去年收入按年升17.5％至21億元，是連續第3年保持雙位數增長。分部業績亦按年升17.4％至2.47億元，主要原因是即食麵業務有穩定表現，以及來自上海的新合營分銷業務的額外貢獻。

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