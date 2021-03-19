經濟

持股網銀遭銀保監批評 小米逆市跌

【明報專訊】近期中央重點關注互聯網巨頭的金融業務，最新有小米（1810）投資的四川新網銀行遭到中國銀保監批評。消費者投訴舉報的問題主要集中在銀行違規放款、對車貸金額存在異議、貸款息費過高、暴力催收等方面。

車貸收費利息遠高正常水平

銀保監表示，調查發現，新網銀行與一家互聯網汽車消費分期服務平台合作業務存在貸前調查不盡職、催收管理不到位、推高消費者融資成本等問題。其中，四川新網銀行在與一家互聯網汽車消費分期服務平台的合作中，就貸款收取的費率有的達到了30％以上，並且未能遵守風險評估和催收規定。向消費者發放貸款的年利率區間為7.7至8.9厘，消費者承擔的費率、利率等融資綜合成本大幅高於汽車消費貸款正常息費水平。銀保監藉此要求各銀行建立健全消費者權益保護體制機制，切實降低融資綜合成本。

新網銀行是中國三大互聯網銀行之一，其餘兩家分別是螞蟻的網商銀行和騰訊（0700）的微眾銀行。新網銀行於2016年底成立，是由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立的民營銀行，最大股東是持股30％的新希望集團，小米則持股29.5％。

新網銀行：設專組自查整改

小米昨日股價收報26.2元，逆市跌0.19%。新網銀行回應稱，問題集中發生在開業初期的個別業務渠道。近一年多來，根據監管部門的指導意見，該行成立專項整改小組，全面開啟自查和持續整改工作，主要問題整改已取得階段進展。將不斷完善消費者權益保護工作，持續提升服務水平。

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