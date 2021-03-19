經濟

長和少賺27％ 末期息削至1.7元

【明報專訊】長和（0001）公布去年業績，按年少賺27％，只有291.43億元，為5年來首度下跌，卻與分析員預測的水平相若。每股派末期息1.7元，按年減少26％。長和主席李澤鉅表示，零售及港口業務去年下半年的業務表現好過上半年，此前更在中東市場增加港口投資，今年零售業務還計劃增開1000家店舖，並預期赫斯基能源與Cenovus合併後，有助減低油價下跌的風險。

歐洲港澳電訊業務盈利增逾半

期內長和因應為赫斯基能源的投資，攤佔稅後減值及其他支出187億元，不過因為出售歐洲鐵塔資產錄收益淨額166億元，及在澳洲落實電訊業務合併錄攤薄收益92億元，互相抵消。在長和眾業務中，只有歐洲及港澳電訊業務錄得息稅前盈利增長52.29％，賺334.84億元，其餘皆下跌。按地區劃分，中港的息稅前盈利分別佔比10％及4％，賺54.52億及22.13億元，按年跌31.98％及增長41.23％。

聯席董事總經理霍建寧稱，去年下半年尤其第四季，港口業務表現全部向上，增長趨勢延續到今年，主要受惠於內地出口強勁。零售業務方面，李澤鉅稱，去年下半年表現較上半年有改進，至今經營1.6萬間店舖，計劃今年新增1000間店舖。

外資分析員觀望何時啟動回購

在赫斯基能源與加拿大Cenovus合併後，李澤鉅表示，這有助能源業務減低受到油價下跌的風險，並可受惠於油價上升。霍建寧另稱，3英國受惠於更多客戶加入及使用量上升，去年下半年的表現比上半年佳，扭轉過往兩年表現欠佳的情况。

有外資行分析員表示，長和的盈利及每股派息均符合預期，其營運壓力比預期為小。就算期內長和要就赫斯基能源減值，可和出售歐洲鐵塔業務的得益互為抵消，因此對長和的營運盈利影響不大。現時他們正觀望長和何時啟動回購。

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