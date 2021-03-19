長實少賺44％ 全年派息減14％

長實主席李澤鉅在網上業績發布會上稱，去年長實入帳的物業銷售收入較少，與建築期有時差有關。他表示，集團去年售出1800個單位，套現180億元。在2021年度則有3個全新項目，包括位於洪水橋、黃竹坑3期及波老道的發展項目，連同貨尾，共有2400個單位可供銷售。集團亦會繼續投地，但不會抱志在必得的心態參與。

長實旗下擁有的酒店項目多達十幾個，部分亦已申請轉換用途。李澤鉅在另一個會議上表示，項目多轉換為住宅用途，但轉換需時。對於樓市，他雖然無水晶球在手，但仍感樂觀，因旗下波老道項目呎價亦創出新高紀錄。

欠租棄租不嚴重 酒店入住率勝同行

談到新冠病毒疫情影響，李澤鉅表示，欠租及棄租情况不嚴重，始終集團經營的多是民生商場，並有超市及餐飲供市民所需。位於荃灣海之戀的商場出租正在增加，並一直有新租約達成。旗下酒店業務因為多月租客，因此入住率達80％至90％，收入穩定，比同行佳。

在英國的酒吧Greene King業務，李澤鉅稱，該業務雖然因為疫情一度關閉，但是在4月中短時間重開期間，生意旺盛，訂位爆滿，始終當地人的酒吧文化根深柢固，因此中長期業務仍然穩陣。英國酒吧業務去年減值9.95億元，其他經營虧損更達24.67億元。