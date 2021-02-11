李嘉誠基金會170億售歐基建予長實 收新股李家持股增至45% 公司每股51元提回購

明報記者 方楚茵、陳偉燊

事實上，在長和系世紀重組後，長和系創辦人李嘉誠及其子、長和系主席李澤鉅均積極回購長實股份，今次收購、回購並舉的計劃，將令李氏父子的持股由原來35.99％增至最多45.02％，變相突破了上市規則中，大股東每年2％自由增購權限制，一舉從市場取得9.03％長實股份。

分析員：對小股東非壞事

長實今次收購的4個項目分別為UK Power Networks及Northumbrian Water各20％，以及Dutch Enviro Energy及Wales & West Utilities各一成股權。問到為何收購，長實主席李澤鉅及管理層均稱，今次收購執行風險低，更是收購大型及優質投資組合的難得機會。發行股份每股51元的發行價亦高於目前股價近一成，能夠令股價更好，為股東創造回報。

大和資本市場中國及香港地產主管簡國裕認為，是次交易購得幾項回報穩定的資產，其實並不太差。公司出價每股51元回購股份，一方面有利大股東較大幅度增持長實，另一方面對小股東亦非壞事。

有投資者問到為何向基金會收購，管理層表示公司一直想增強長實的經常性收入，李嘉誠基金會則不想要太多現金的項目，因此向對方收購項目。今次交易將不會令股本發生變動，公司希望保障股東，不會做成攤薄。

項目分派現金 長實全數派股東

一向是穩定收息股的長實，今年受疫情影響罕有減派息，而是次交易中，作為賣方的李嘉誠基金會保證在2021及2022年度目標公司每年分派不少於9.1億元現金予長實，兩個年度的年度項目回報率將不少於5.35％。長實則擬將從收購項目所收到的現金，以股息形式全部分派予股東，令長實2021及2022年度的股息將不少於2020年的股息，實行「息誘」小股東投票贊成通過交易。

​在投資者會議上，不少投資者關注回購計劃，集團表明若未能從股東手上回購，亦會在股東大會獲得回購授權後自行於市場回購相應差額的股份，意味無論如何，作為公司大股東的李氏父子最終都會變相增持至最多45.02％的權益。

長實表示，是次收購料於4月26日向股東發出通函，並於5月13日舉行股東特別大會尋求股東同意，需獲得至少75％的股東批准，預料交易將於今年上半年完成。