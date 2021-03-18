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港人灣區創業 公司類型門檻有別

【明報專訊】去年，市場投資主題圍繞中國率先從疫情陰霾走出，經濟迅速回復。時至今日，疫苗面世，內地有超過4000萬名市民已經接種疫苗，有學者表示至今年6月底，內地將會有接近5億人接種，經濟有望於明年初全面重啟。經過疫情影響，內地最壞情况已過，加上中央放寬外國投資者門檻，及推出有利青年人創業的條件，有意於內地創業人士不妨留意。

明報記者 龍彩霞、黃清瑤

今年初渣打公布「渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)」，顯示2020年第四季度大灣區營商信心持續改善。GBAI商業活動「現狀」指數從2020年第三季度的42.4，攀升至第四季度的50.2，超過50的中界線。雖然具前瞻性的「預期」指數從之前的56.2下降至54.1，但依然處於擴張區間，表明中國經濟方面最壞情况已過，發展步伐進一步走向正軌。

從子指數來看，在生產與銷售、訂單及利潤的帶動下，經濟正在全方位復蘇。「製造與貿易」超越「創新與科技」；在強勁生產與出口的帶動下，「製造與貿易」的現狀和預期指數分別錄得 51.6 和 55.4，為表現最出色的行業。另外，隨貨幣政策轉向中性，製造業受訪者大多表示其借貸成本已觸底回升，但盈餘現金及應收帳款周轉率的改善抵消了這方面的影響。

城市方面，受惠深圳和廣州的溢出效應下，東莞和佛山繼續迎頭追趕，該兩個城市的子指數跑贏其他城市。其他受訪者預計，相比起中國的其他經濟區，大灣區能繼續維持競爭優勢，但表示在人才素質方面仍有改善空間。如果香港商人想將自己生意拓展至大灣區，東莞和佛山屬首選。但要留意如何在內地開設公司，文件及資本也不可少。

外國人創業門檻10萬人幣起

近年，中國政府也放寬了外商獨資企業（Wholly Foreign-Owned Enterprise, WFOE）的註冊要求，不再強制要求100萬元（人民幣‧下同）的註冊資本，而且也降低了企業的所得稅率。這些措施吸引更多的外資企業在上海和廣州設立業務。

WFOE是外國投資者中最流行的類型的公司，亦是註冊要求最嚴格的一種公司類型。而成立最簡單的個體企業，基本上只需要是中國公民，提供身分證明和填寫一份表格就可，不需投入註冊資本，甚至不需準備公司章程，是眾多公司類型之中靈活性最高的一種。

WFOE須至少一名非中國籍投資者

但要成立一家WFOE，首先要滿足5項基本條件：第一是擁有至少一個非中國國籍的投資者；第二是董事、法定代表人、總經理、監事各一位；第三為已註冊的公司地址（可以是虛擬辦公室）；第四是已預先註冊的公司名稱；第五為初步的業務計劃，而註冊資本由10萬至50萬元（非必須）；最後要決定找出適合港人的業務計劃的公司類型，可以選擇的業務結構包括：有限責任公司（LLC）、股份公司、合資企業（JV）、外商獨資企業（WFOE）、代表處（RO）、國有企業、私營企業和個體企業。

現時，WFOE是最受歡迎的公司種類，由外國投資者成立，不涉及任何內地投資者。由於公司由外國人全權控制，因此公司營運上有更大的靈活性，可以從事營利活動並僱用本地和外國員工。WFOE是一種有限責任公司（LLC），股東只需就公司的債務損失承擔有限責任（Limited Liability），即是只局限於其投入的本金，成立過程通常只需要2至4個月。

年輕人創業 選個體企業最合適

個體企業（Individually-Owned Enterprises, IOE）則較適合年輕人，這是最簡單的公司類型，通常適用於較簡單的業務，例如非連鎖式的商店和小餐館。只有中國公民才可以成立個體企業，因此香港人都可以考慮以此方式創業，經營一些小生意。成立個體企業毋須註冊資本，亦毋須聘請員工，而且因為不是法人公司而可以享有較低的稅率和營運成本。但是，亦因為這類型的公司不是法律上的個體，經營者要為其承擔無限責任，當公司資產不足以償還其債務時，經營者就要用個人財產去償還。

[活在灣區]

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