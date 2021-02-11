南濤閣居屋車位160萬破頂 7年升值1.5倍

都會駅車位173萬沽 3年蝕一成

不過，仍有個別車位業主蝕讓沽貨。土地註冊處顯示，將軍澳都會駅1樓單號車位，上月以173萬元售出，屬市價水平，惟原業主早於2018年4月以195萬元購入，持貨約3年，帳面蝕約22萬元，蝕幅約11%。

百寶利樓上舖個半月炒貴15%

另方面，去年政府撤消非住宅物業DSD辣稅後，工商物業售價回升。土地註冊處資料顯示，旺角「樓上舖」、百寶利商業中心錄得短炒獲利成交，4樓一個單位，本月初以315萬元售出，面積約278方呎，呎價約11,331元。

原業主於今年1月底以272萬元購入，持貨短短1個半月，帳面獲利43萬元，賺幅約15%。

此外，天水圍俊宏軒商場「俊宏廣場」，剛再錄地舖買賣個案，市場消息指，最新售出地下19及20號舖，面積710方呎，連租約以5500萬元易手，呎價約7.75萬元。商舖現由「新界仔菜檔」租用，月租10.3萬元，預計租金回報約2.2厘。

俊宏廣場相連舖5500萬易手

翻查資料，原業主2012年9月以3930萬元連購商場地下19至21號商舖，其中21號地舖上月由該舖租戶「新界仔菜檔」老闆、即加禾農業董事李小玲，以2420萬元購入，由租客身分變身業主，連同今次沽出的兩個舖位，不足一個內共套現7910萬元。

原業主持貨逾8年，帳面獲利3980萬元或逾1倍。