經濟

香港地產

維港滙I兩輪沽逾240伙 套現30億

【明報專訊】新冠疫情反覆，3月迄今整體新盤成交暫錄約840宗；其中會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨日以折實均呎26,305元，次輪公開發售108伙，全日沽出35伙，佔可售單位總數約32%，當中約六成買家採建築期付款，比例與上周六首輪銷售相若。維港滙I是次以發價單形式發售的108伙，屬1房至3房戶、實用286至794方呎，折實價731.1萬至2345.2萬元；兩輪銷售維港滙I累售逾240伙，套現約30億元。

泓山洋房5800萬沽 實呎2.42萬破頂

昨日新盤市場錄得5宗成交價在4000萬元以上大額成交，銷售總額涉2.5億元；其中新地（0016）旗下已屆現樓的南昌站匯璽，連環售出低座星鑽匯8樓A、B室，單位實用分別1663及1960方呎，成交價4314.5萬及5107.27萬元、實呎2.59萬及2.6萬元，單日吸金逾9421萬元。

龍湖（0960）和合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，以5342.7萬元售出低座D座3樓B室，實用1619方呎、屬4房雙套間隔，成交價創項目自2019年開售以來新高紀錄、實呎3.3萬元。新界百利保（0617）和富豪酒店（0078）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，今年迄今累錄9宗成交、套現逾5.4億元，最新透過招標售出3座5樓B室標準戶，成交價4655.76萬元（連車位），實呎2.28萬元。

雲滙2期昨單日沽11伙

建灝旗下大埔洋房項目泓山，以5800萬元售出G號屋，實呎2.42萬元，成交價、呎價均創項目新高。此外，新地同系大埔白石角雲滙2期，昨日新推售12伙，全日沽11伙，成交呎價約1.8萬至1.9萬餘元。

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