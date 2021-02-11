經濟

香港地產

甲廈招頂租177萬呎新高 3個月升8%

【明報專訊】疫情持續，各類機構紛紛縮減規模，令寫字樓需求持續疲弱。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，上月整體甲級寫字樓租金進一步下跌，整體租金按月再跌0.8%，是連續21個月錄得跌幅。

該行又指，截至上月底，整體甲級寫字樓市場錄得5.51萬方呎的負吸納量，主要是部分企業為節省成本而縮減寫字樓規模，導致招頂租樓面高達177萬方呎，是去年11月招頂租涉164萬方呎樓面後，3個月升8%，再創該行自2001年有紀錄以來新高。

仲量聯行：

整體商廈空置率維持9.3%

雖然招頂租樓面進一步攀升，但整體寫字樓空置率仍然保持於9.3%水平，其中中環空置率上月底維持於7.5%，與今年1月相同。近期中環亦錄得大額租賃成交，如財經印刷服務供應商緯豐，據悉新近承租中環中心約2.13萬方呎的樓面。個別區域的寫字樓，如灣仔/銅鑼灣區、港島東、尖沙嘴的商廈空置率，則按月微升，按月升0.1至0.3個百分點。

電子商貿持續增長

料刺激物流業投資

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷分折指，疫情令租戶重新調整對商用樓面需求，部分租戶則轉而追求靈活辦公空間，導致近期彈性工作間的營運商繼續在港擴張，大型企業也為員工尋求可以到處工作的辦公室選擇。

物業投資市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝則指，外界預計商舖租金可望在未來數月見底，而疫情下，電子商貿步伐持續增長，刺激物流業等的投資需求。

此外，政府落實推出標準補地價先導計劃，鼓勵投資者購買工廈作重建，預期投資者今年次季將繼續聚焦商舖及工廈物業。

億京安全街18號首輪沽25伙

另一方面，億京趁近期非住宅交投暢旺，推售粉嶺安全街18號樓花工廈項目。

億京發展及策劃項目及銷售策劃總監潘志才表示，首輪共推出7至12樓合共84個工作室，建築面積由1572至2040方呎，售價約761.9萬元起，呎價由約4790元入場。他指項目日前開售共沽25伙，佔可供發售約30%，用家及投資者各佔一半。

潘氏續指，近期粉嶺工業物業及地皮接連錄得成交，反映市場對工業項目的需求，安全街18號首批出售單位有折讓，未來加推單位將有加價空間。

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