「龍牀盤」連辣稅實呎逾2.2萬又破頂

市場消息指，上述成交位於中層33室，實用133方呎，開放式間隔，成交價268萬元，實呎20,150元，原業主2019年7月以218萬元購入，帳面獲利50萬元或23%。由於原業主持貨不足3年，須付樓價一成、即26.8萬元額印稅，但據悉額印稅由新買家負責支付，換言之，新買家購入成本增至294.8萬元，實呎達22,165元，創屋苑新高。

AVA 61實呎2.32萬沽 4年實蝕8%

資料顯示，單位對落一層、面積相同33室，去年10月由「十優港姐」麥明詩兄長以272萬元售出，即今次單位成交價略低於半年前約1.5%，但麥明詩兄長售出之單位，額印稅是由原業主支付。不過，有市區迷你戶錄得蝕讓，市場消息指，深水埗AVA 61一個高層C室，實用150方呎，最新以348萬元售出，實呎2.32萬元。原業主2017年364.4萬元購入，持貨近4年，帳面蝕16.4萬元，若連使費料實蝕29萬元或8%。

黃家強沽何文田舊樓賺1555萬

另方面，市場消息指，著名樂隊Beyond成員黃家強（圖）等持有何文田常康園中層D室，實用1615方呎，4房間隔，以2720萬元連車位售出，實呎1.68萬元。黃家強等人早於2006年1165萬元購入該單位連車位，持貨15年，帳面獲利1555萬元或1.3倍。

梁卓偉1618萬沽碧瑤灣換樓

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉，本月以1618萬元售出薄扶林碧瑤灣19座中層B室2房戶，實用915方呎，實呎17,683元；梁氏2008年805萬元購入，持貨13年帳面獲利813萬元或超過1倍。梁卓偉售出上述單位後，本月亦以首置身分斥3938萬元購入同屋苑43座低層單位，實用2142方呎，4房間隔，實呎18,385元。