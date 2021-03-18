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將軍澳首季破千宗二手成交創紀錄 基建效應一手無礙交投 五大屋苑交投佔逾30%

【明報專訊】向來是新盤供應重鎮的將軍澳，隨着多個新盤額印期陸續解封，加上區內交通配套日益完善，即使區內多個新盤開售，亦無阻區內二手交投，本月僅約半個月已錄得約248宗二手成交，連同1月的407宗及2月的354宗，首季僅逾兩個半月已累積錄得破千宗二手成交，創區內歷史紀錄。

明報記者 歐陽慧恩、林可為

資料顯示，去年疫情下，將軍澳全年錄得逾2900宗二手成交；而2019年在反修例風波陰霾下，將軍澳全年成交量亦錄2098宗。換言之，今年首兩個半月區內二手成交量，已相當於2019年全年約一半。中原高級分區營業董事柯勇指，區內大型屋苑新都城及維景灣畔首季至今，均分別錄得83宗成交，為區內最多二手成交屋苑，其次分別為都會駅（包括2期城中駅）、將軍澳中心及日出康城首都，單是該5個屋苑已共錄322宗成交，佔全區成交量逾30%（見圖）。

將中2房重上900萬 實呎逼1.8萬

其中將軍澳中心2房成交價重上900萬元大關，位於13座中層G室，新近以907.3萬元成交，實用509方呎，2房間隔，實呎17,825元。原業主2009年318萬元購入單位，持貨11年半，帳面獲利589.3萬元或逾1.8倍。

跨灣大橋明年竣工 料紓交通擠塞

事實上，將軍澳區由於居民集中依靠港鐵作為主要交通工具，繁忙時間過分擠迫及班次延誤等，成為影響區內成交的主要問題，但近年由於路面交通配套逐漸完善，其中連接日出康城、調景嶺、將軍澳市中心，以至將軍澳藍田隧道的跨灣大橋，預計明年竣工，料屆時將可疏導區內交通，令交通問題得到紓緩，並對同區二手交投有刺激作用。

可留意的是，將軍澳本月迄今一手新盤成交市况亦相當不俗，以日出康城為例，長實（1113）SEA TO SKY及南豐LP6（已屆現樓）、LP10，上述3盤本月迄今合共累售約155伙，當中以SEA TO SKY銷售最標青，本月至今共售逾140伙，套現逾14億元。

SEA TO SKY料下周批入伙紙後封盤

長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY預計最快下周獲批入伙紙，集團隨即會封盤，涉及約200伙餘貨，估計最快兩個月後才再以現樓形式發售，屆時將會削減折扣優惠5%。

至於本月將軍澳區最矚目的一手新盤成交，為LP6本月初透過招標形式售出1座頂層68樓A室「天池屋」特色戶，單位實用面積2571方呎，連1716方呎天台及私人泳池、採5房雙套間隔，成交價高達6700萬元，創日出康城住宅新高紀錄，實呎逾2.6萬元。

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